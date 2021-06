Uitslag stelling: Voorkeur voor ’over rechts’

’Over rechts’ met JA21 en ChristenUnie wil D66-leider Sigrid Kaag weer liever niet. De formatie dreigt dus enorm ingewikkeld te worden. Een respondent snapt niet waarom de partijen zich zo hebben ’verschanst in hun eigen gelijk’. „De kiezer heeft laten zien dat hij met hetzelfde kabinet door wil. Door zolang te wachten, schoffeer je de kiezers.” Iets meer dan de helft van de deelnemers noemt het vervelend dat de formatie niet opschiet. Daarbij vinden de meesten dat het slecht is voor Nederland als er niet snel een nieuw kabinet komt.

Bijna niemand van de stemmers ziet een nieuw kabinet ’over links’ echt zitten. Een respondent: ,,Het valt niet uit te leggen waarom een partij met slechts negen zetels (PvdA) zou moeten meeregeren.” Veel meer deelnemers zijn voorstander van een coalitie ’over rechts’. ,,De kiezer heeft overduidelijk laten blijken dat die een kabinet over rechts wil. Kaag kan wel over links willen, maar Klaver én de PvdA hebben vet verloren”, klinkt het afgemeten. Iemand anders: ,,Nederland heeft rechts gekozen, maar Kaag wil ons links geven.”

De meesten noemen een minderheidskabinet met D66, VVD en CDA een bespreekbare optie. Één van hen stelt: ,,Een goede en haalbare optie. Het is goed voor de democratie als niet alles is dichtgetimmerd in een coalitie-akkoord.” Iemand anders oppert zelfs D66 te negeren en een minderheidskabinet te vormen met JA21.

Twee derde van de respondenten denkt dat de formatie zo muurvast zit, dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Veruit de meeste respondenten geloven ook pas dat er een nieuw kabinet komt, als er nieuwe verkiezingen zijn geweest. ,,Nieuwe verkiezingen en dan hopen dat Rutte niet in beeld is”, is de wens van één van de respondenten. Een ander valt bij: ,,Dan wordt Rutte vast wel afgestraft voor zijn wanbeleid van de afgelopen drie kabinetten.”

Bijna niemand vindt informateur Mariëtte Hamer (PvdA) de aangewezen persoon om een nieuw kabinet in elkaar te zetten. Ze heeft van de week de partijen gemaand niet te veel naar buiten te brengen. Dit strookt niet met het nieuwe streven naar openheid, zo vindt een grote meerderheid van de deelnemers. Een respondent denkt zelfs dat dit averechts gaat werken. ,,Hamer vindt dat iedereen zijn of haar mond stijf dicht moet houden. Maar in feite zet iedereen het sein op groen voor het roddelcircuit en wordt er nog meer ruimte gegeven voor journalisten om te speculeren.”

De ChristenUnie heeft aangegeven niet meer met Rutte te willen regeren. Toch denkt meer dan twee derde van de respondenten dat de christelijke partij water bij de wijn gaat doen ,,Ik heb het liefste een regering zoals die nu is, met de ChristenUnie erbij. Ik hoop dan ook dat Gert-Jan Segers bij zinnen komt”, hoopt één van hen.

Velen vermoeden dat Sigrid Kaag haar bezwaren over JA21 niet aan de kant zal zetten. ,,Ik hoor ze allemaal nog zeggen dat er zeker in coronatijd een nieuw kabinet moet komen. Iedereen moet nu water bij de wijn doen”, zo vindt een teleurgestelde deelnemer.