’Wolfprotest ongepast’

Mag ik mij af gaan vragen in wat voor maatschappij we leven? Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over respect en vrijheid van meningsuiting, zelfs in de meest extreme gevallen. Maar die vrijheid van meningsuiting betekent voor heel veel mensen en groepen ”meningsuiting, prima zolang het maar wel mìjn mening is anders komen we je wel even opzoeken”. Waar halen deze lieden het recht vandaan om anderen voortdurend op te willen dringen wat men wel of niet mag doen?

A. Klasen