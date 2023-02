’Succesje Rutte redt verkiezingen niet’

Net op tijd zou je zeggen. Het is onze premier toch gelukt om met een resultaatje uit het EU-topoverleg huiswaarts te keren, weet Jan Pronk. Er komt namelijk een proef om de Europese buitengrenzen beter te beschermen om zo de instroom van migranten meer beheersbaar te maken. Maar we laten ons natuurlijk geen zand in de ogen strooien. Met de komende Provinciale Statenverkiezingen is onze premier natuurlijk zwaar gebaat bij een goed resultaat. Volgens de peilingen stevent de huidige coalitie namelijk op een grote minderheid in de Eerste Kamer af en dat zorgt voor een vrijwel onwerkbare situatie voor Rutte IV. Dit succesje moet als een hefboom dienen om een voor de coalitie slechte uitslag te voorkomen. Maar daar moeten we als electoraat natuurlijk niet intrappen. We zitten nog altijd met de coalitiepartijen D66 en CU die alle asielmaatregelen afwijzen en de verschillende kabinetten Rutte hebben zoveel ellende veroorzaakt dat een duidelijk signaal van de kiezers nu echt onvermijdelijk is.