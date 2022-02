’Coronapas blijft toch nog bestaan’

Waarom geen totale opheffing ervan en dat bedrag (ruim 29 miljoen) ervoor naar steun voor ondernemers die sinds 15 december hun voorraad en omzet zagen verdampen en die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor compensatie?

Ik ben al 25 jaar actief in de media en ik volg alles wat met nieuwe media te maken heeft. En opvallend genoeg zie ik dat de corona-app niet overboord gaat, maar fiks doorontwikkeld wordt. Vreemd. En ook Europa werkt verder aan een vernuftig identificatie- en controlesysteem. Dat vraagt om oplettendheid. Want dat rechten en de grondwettelijke vrijheid zo opzij werden geschoven, hebben we afgelopen jaren aan den lijve ondervonden.

En dit is geen doemdenken, geen wappiesymphatie. Het is gewoon dat wat we in de praktijk zien gebeuren. Niets anders. De grote zorgen zijn wellicht nog niet helemaal over.

Er wordt in ieder geval terwijl we de zeilen vieren gewoon keihard doorgewerkt. Is het mogelijk dat er gewerkt wordt een volgende fase?

Cor Schaap