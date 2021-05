’Winkelkoorts riskant’

Dat Nederland de terrassen en de winkels open heeft gedaan is de Duitse en Belgische dagtoerist niet ontgaan, mailt Lucas Meijer.

Ellenlange files in de auto en rijen voor de winkels in grensplaatsen als Enschede of Venlo. Verkeersregelaars moesten alles in goede banen gaan leiden! De mensen hebben er blijkbaar honderden kilometers voor over om hier te shoppen. Besmettingsgevaar ligt dan op de loer en bij de zorg is het nog steeds code zwart!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela