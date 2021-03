Ze is dol op zoute haring met uitjes. Helaas, de visboer had ze niet meer. Toen heb ik maar kibbeling besteld. Er stond ook een jonge vrouw die wachtte op haar bestelling. Ik was zo blij en opgelucht dat ik het hele verhaal over mijn dochter in de winkel vertelde. Toen gaf de wachtende jonge vrouw mij een zak waar een zoute haring met uitjes in zat. „Die is voor uw dochter”, zei ze ontroerd. Wat fijn dat er nog zulke lieve mensen zijn.

Mevr. E. Vis, Leeuwarden