’Te veel Lubach-promo’s’

Voor en na ieder reclameblok, hup daar is die weer, zelfs Paul Witteman heeft zich laten verleiden mee te doen. Dan rijzen er toch enkele vragen, krijgen we volgende week werkelijk iets sensationeels te zien, of zit er angst dat er niemand gaat kijken. Ik heb de afgelopen weken inmiddels zoveel Lubach gezien dat mij de lust tot kijken is vergaan. Je kunt een programma ook vooraf kapot promo-en. Jammer ook van het gekozen uitzend tijdstip, 22.15 u, voorafgaand aan Op1, had Op1 eerder laten beginnen, had je veel kijkers een plezier mee gedaan, voor de liefhebbers had Lubach er rustig achter gepland kunnen worden en had ik gewoon op tijd mijn bed in kunnen duiken.

Cees Speklé, Oegstgeest