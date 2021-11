Brief 1 ’Soft beleid werpt vruchten af’

Al jaren houden de Tweede en Eerste Kamer en het kabinet zich bezig met de manier waarop het individu behandeld moet worden, met zachtheid en heel voorzichtig zodat we de tere zieltjes niet beschadigen. Gezien de rellen door heel Nederland werpt dit zijn vruchten af. Weliswaar wrange vruchten maar een vrucht is een vrucht zullen ze in Den Haag zeggen. Stuur de ’speciale troepen’ erop af en geef toestemming met scherp te schieten. Laat de Rijksrecherche met ze meedoen dan kunnen die ook meemaken hoe het in het echte leven gaat. Zo gaat Nederland de afgrond in en komen we in een soort ’gang war’-situatie terecht.

J.Prins, Sliedrecht

