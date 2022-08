Brief 1 ’EU-landen moeten regels volgen’

Nederland verarmt in razendsnel tempo omdat de ECB problemen van Zuid-Europese landen denkt op te lossen met het bijdrukken van geld, stelt Jan Swagerman.

Stel dat elke burger die aan het einde van de maand niet uitkomt geld gaat bijdrukken dan is geld gewoon oud papier, en nu de ECB het doet moeten wij het als waardepapier beschouwen? Het kabinet verschuilt zich, wanneer het hen past, achter afspraken gemaakt in en met de EU. De gevolgen kennen wij inmiddels; een energiecrisis en torenhoge inflatie. Om nog maar niet te spreken over de tal van crises die ons lokaal ten deel vallen maar veelal aan EU-regels worden toegeschreven. Indien lidstaten zich niet kunnen of willen houden aan begrotingsafspraken, gemaakt in EU verband, moeten deze lidstaten uit de euro stappen of hieruit gezet worden. Gebeurt dit niet dan moet Nederland uit de euro of zelfs uit de EU te stappen.

Jan Swagerman, Wognum

