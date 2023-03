’Ook met baan lastig rondkomen’

Feit is dat zorgverleners, postbezorgers, callcentermedewerkers, mensen in distributiecentra, winkelmedewerkers, kinderopvangpersoneel, schoonmakers vaak maar nauwelijks kunnen rondkomen. De armoede zal volgend jaar toenemen, omdat een aantal steunmaatregelen voor huishoudens met de laagste inkomens wegvalt. Waar dit jaar zo’n 800.000 mensen onder de armoedegrens vallen, zullen dat er in 2024 bijna 1 miljoen zijn. Het hebben van een voltijdsbaan is dus vaak geen garantie om een normaal leven te leiden.

Henk Versteeg, Nunspeet