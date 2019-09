’Goed nieuws voor leraren?’

Jaren geleden ontving men eveneens ruim 200 miljoen waarvan maar een gedeelte bij de lonen voor de leraren terecht is gekomen. Doodleuk verklaren ze niet te weten waar de rest gebleven is.

Geen enkele bedrijfstak heeft in de afgelopen jaren 9,5% er bij gekregen. Smijten met geld zonder dat het op de juiste plaats komt is in het onderwijs gebruikelijk. In het verleden vaarden de stenen er wel bij.

P. Cammaart