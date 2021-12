’Boostercampagne slecht geregeld’

Mijn man is geboren in 1960, ik kom uit het geboortejaar 1961. We hebben beiden online een afspraak gemaakt. We kregen de keuze uit drie locaties, allemaal op ruim 35 km afstand. Uiteindelijk kiezen we voor Lelystad. We moesten beiden op andere dag, maar ik ging toch met mijn man mee in de hoop dat ik tegelijkertijd geboosterd kon worden. Maar nee hoor, de receptiedame is onvwrbiddelijk; ik moet echt over twee dagen terug. Dus in totaal rijden we beiden 140 kilometer. Nog los van de benzineprijs, zal Frans Timmermans niet blij zijn vanwege de uitstoot. Ik wil graag die boosterprik maar tjongejonge, waarom is die campagne zo slecht geregeld?

P. Jansen, Putten