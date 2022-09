Uitslag Stelling: Twijfel over corona-aanpak

Dertig procent van de respondenten vindt dat er in ons land genoeg gedaan wordt, maar 45 procent ziet een eventuele coronagolf met zorg tegemoet. „Wat wordt nou precies de aanpak? Je hoort niets concreets”, klaagt een respondent. „Alles draait weer als voor de coronaperiode. Dus wat gaan we nu eigenlijk doen?”

„Het enige wat er nu is geregeld, is dat je een prik kunt halen. Voor de rest hoor en zie je helemaal niets”, moppert een ander. „Wanneer krijgen we duidelijkheid over maatregelen voor komende herfst?”

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat ons land dit najaar weer met een hoog aantal coronabesmettingen te maken zal krijgen. En twee derde denkt niet dat de zorg daar klaar voor is. „Nederland heeft te weinig maatregelen getroffen om een nieuwe golf aan coronapatiënten op te kunnen vangen. Er zijn geen noodopvanglocaties, er is alleen ingezet op vaccinatievoorraden.”

„Ondanks alle aandacht voor het piepen en kraken van de ziekenhuizen, is er nog altijd niks gedaan aan het vergroten van de capaciteit. Hoe is dit mogelijk?”, vraagt een ander zich af. Velen verwijten het kabinet dat het geen maatregelen neemt om het grootste knelpunt, het tekort aan zorgpersoneel, aan te pakken. Iemand zegt: „Ze zijn weer eens ’Ruttiaans’ bezig: laten we het probleem voor ons uitschuiven, het lost zich vanzelf op, en anders zien we het dan wel weer.”

Ook veel andere stellingdeelnemers geven aan weinig vertrouwen te hebben in het kabinet. „De regering loopt weer eens achter de feiten aan”, stellen velen. „Het is te hopen dat het bij de betrekkelijk onschuldige omikron-variant blijft dit najaar”, schrijft een respondent.

De nieuwe visie van dit kabinet is om sectoren zelf te betrekken bij het opstellen van eventuele coronamaatregelen. Driekwart heeft weinig vertrouwen in deze - zoals een respondent het noemt - ’zoek het maar lekker zelf uit’-houding van het kabinet.

„Een beroep op eigen verantwoordelijkheid van sectoren en individuen gaat in ons land niet werken. Daar zijn Nederlanders veel te eigenwijs voor”, klinkt het in de reacties.

„Bovendien is er geen coördinatie over de sectoren heen waardoor de verschillende aanpakken tot veel gedoe en onduidelijkheid zullen leiden.”

Een ander noemt het idee om maatregelen aan bepaalde sectoren over te laten ’lachwekkend’. „Die sectoren hebben er helemaal geen belang bij om maatregelen af te spreken. De angst dat die hun sector zullen schaden zal ervoor zorgen dat ze maatregelen zo lang mogelijk uit proberen te stellen. Sectoren zijn gericht op het verdienen van geld, niet op het beschermen van de burger.”

De respondenten die vinden dat de corona-aanpak van deze regering wel voldoet, zijn vooral mensen die er vertrouwen in hebben dat het virus onze samenleving niet meer zal ontwrichten. Ook niet bij een toename van het aantal besmettingen. „Ik vertrouw op mijn gezonde verstand en dat van andere mensen”, reageert één van hen. „Het is nu tijd om corona te zien als een soort griep en weer verder te gaan met ons normale leven.”