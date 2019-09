’Geen woning meer te vinden door expats’

In de leuke wijken van de stad is het een komen en gaan, waardoor de oorspronkelijke bewoners van straten geen enkele burenbinding meer hebben. De prijzen van de huizen schieten omhoog, de huurcontracten nog maar voor 2 jaar. De verhuurder - vaak belegger - verhuurt niet eens meer aan oorspronkelijke stadsbewoners, maar alleen aan expats.

Mijn man en ik, na verkoop van ons huis op de verhuurmarkt terechtgekomen, kwamen in een soort van horroscenario terecht. We zijn drie keer verhuisd in vijf jaar tijd. Niet vrijwillig. Geboren en getogen Hagenaars, geen leuke blijvende plek te bemachtigen. Dat gaan uitsluitend naar expats, die inderdaad in hun walhalla terecht zijn gekomen.

In de zo gezellige winkelstraat verrijst de vierde oh zo leuke bakker waar je ook koffie kan drinken. Bevolkt door uitsluitend expats. De hoge huurprijzen die ze moeten betalen? Geen medelijden, hoor, allereerst komt dat omdat ze allemaal in de leuke buurten willen wonen wat de prijs opdrijft en meestal betaalt het bedrijf waarvoor ze werken.

Tijd geleden bedacht een wethouder van Den Haag dat het wellicht een goed idee was om de Scheveningse Bosjes - door inwoners na de oorlog weer eigenhandig opnieuw aangeplant - tot een soort Central Park om te toveren met skate- jog- en bike gebieden, want dat vinden de expats zo fijn. Dat ging gelukkig niet door. Ik ben allang niet meer zo gastvrij.

Beatrix de Booij