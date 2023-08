’Ervaren moeder als kraamzorg’

Als versgebakken ouders heb je amper een idee hoe te starten dus een beetje hulp is meer dan welkom. Het komt erop neer dat je een functie ervaart waarvoor je niet bent opgeleid. Buiten de geschoolde kraamzorg zou je wellicht ervaren moeders kunnen inzetten wanneer een kindje gezond en onbezorgd ter wereld is gekomen, in elk ander geval beter een geschoolde kraamzorg die tóch nog meer weet. Een moeder van tenminste twee kinderen zou nieuwe ouders heel goed op weg kunnen helpen al dan niet met af en toe online steun van geschoolde kraamverzorgenden. Er zijn genoeg ervaren moeders die graag een zakcentje willen bijverdienen én hulp willen bieden, zij weten als geen ander hoe de start van een gezin is. Hoe krijg je dat truitje aan zonder armpje te forceren, hoe verschoon je een luier, hoe bepaal je de temperatuur van het water. Zet ervaren moeders in die graag een centje willen bijverdienen want ook zij hebben hoge rekeningen. Zo vul je de tekorten aan. Een goede start is van levensbelang, dus onderschat deze zorg niet.

Mvg P. van Neck,

Rotterdam