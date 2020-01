Waarom sprong Justitie zo voor Van Laarhoven in de bres?

Drugshandelaar Johan van Laarhoven keert vandaag dus terug in Nederland. Het eerste berichtje dat ik vanochtend kreeg, was van de moeder van de naar India ontvoerde Nederlandse peuter Insiya. „Het kan dus wel”, sms’te moeder Nadia. „Bemoeienis van de minister om een Nederlander uit het buitenland terug te halen.” Het is inderdaad schrijnend. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vloog vorig jaar speciaal naar Thailand om een drugshandelaar vrij te pleiten, maar Nadia moet hemel en aarde bewegen om minister Blok (Buitenlandse Zaken) zelfs maar te mogen spreken over haar met veel geweld ontvoerde dochtertje.