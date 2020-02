Uitslag stelling: ’Handhaven op sisverbod’

De campagne van Halsema zal zich richten op de slachtoffers van seksuele intimidatie en geweld met als doel het creëren van meer aangiftebereidheid. Daarop hebben de deelnemers heel wat aan te merken. „Neem klachten van intimidatie, aanranding of verkrachting eens serieus! Als meiden aangifte doen dan is dat eigenlijk een kansloze missie. Zonder harde getuigen wordt er niets gedaan. Als hulpverlener hoor ik deze verhalen dagelijks”, wordt er verteld.

De meerderheid denkt inderdaad dat deze ’bewustwordingscampagne’ weinig zin heeft zonder een stevige aanpak van de veroorzakers. „Als er met de aangifte niets wordt gedaan is dat alleen maar extra belastend en traumatiserend voor de meisjes.” Een andere deelnemer voegt toe: „Harder optreden tegen deze mannen. De pakkans moet groter worden. Dus ook meer wijkagenten op straat. Het is toch van de zotte dat wij vrouwen ’s avonds niet meer een rondje durven hard te lopen of even naar de sportschool durven te fietsen.” Het idee dat eerder al werd geopperd om vrouwelijke ’lokagenten’ in te zetten is volgens driekwart een goed voorbeeld van een manier om de daders op te pakken en af te schrikken.

In Rotterdam en Amsterdam is straatintimidatie al verboden. Op sissen, uitschelden en naroepen staat een boete van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel. Er komt echter in de praktijk maar weinig van dit alles terecht, stelt men. „Lokagenten worden niet geaccepteerd uit angst voor uitlokking en de aangiftes die doorkomen, worden afgeschoten door de rechter onder de mom van discriminatie, onjuist verkregen bewijs en andere uitvluchten. Het probleem wordt ook niet aangepakt omdat de politie bang is om etnisch te profileren.”

Dat het zogenoemde ’sisverbod’ volgens het gerechtshof in Den Haag in strijd zou zijn met de ’vrijheid van meningsuiting’ is te gek voor woorden, aldus 89 procent van de respondenten. „Ziekelijk, misschien moeten we eens wat minder trots zijn op onze vrijkheid van meningsuiting. Daar maken we namelijk erg gemakkelijk gebruik van, of eigenlijk misbruik van. Kunnen we ons niet gewoon fatsoenlijk gedragen?”

Dit fatsoen moet van jongs af aan worden bijgebracht, zegt men. „Laat er ook een opvoedcampagne komen in plaats van deze nutteloze campagne”, reageert iemand. „Dit probleem is alleen op te lossen door kinderen van kinds af aan de normen en waarden bij te brengen. Gemengde sport zou hier ook een positief effect op hebben.”

Hoewel het merendeel toejuicht dat er sinds de #Metoo-discussie meer aandacht is voor respectloos gedrag tegen vrouwen, vinden enkelen dat we hierin zijn doorgeslagen: „Dat mannen naar vrouwen kijken is nooit anders geweest. Natuurlijk moeten we respect hebben voor elkaar maar we moeten niet overdrijven. Er zijn ook vrouwen die het leuk vinden om nagefloten te worden. Als het te ver gaat moet de vrouw vooral zelf terugslaan, zegt een ander: „Nog harder terug sissen! En die pepperspray of een taser uit je tas halen.”