Brief 3: ’Miljoenen verdiend aan ’corrupte bende’

Doutzen Kroes stopt met haar succesvolle, internationale carrière. De reden is dat ze niet meer wil bijdragen aan al die corruptie en ongelijkheid in de wereld die dit met zich meedraagt. Ze wil alleen nog zuiver zijn, zegt ze. Mijns inziens hypocriet, aangezien ze door deze ’corrupte bende’ toch maar mooi miljoenen verdiend heeft. Achteraf is dat makkelijk zeggen. Ze vergeet dat zij er zelf onderdeel van was en is. Haar bedrijf draait volledig op dit wereldje.

Ook de corona steun van € 18.817,00 die ze heeft gekregen, ondanks haar hevige kritiek op het coronabeleid, zegt genoeg. Hierbij moet opgemerkt worden, dat Doutze zelf het enige personeelslid van haar BV is. Het zou haar sieren, indien ze haar miljoenen nu ook inzet om die ongelijkheid enigszins te compenseren, anders is het de zoveelste loze kreet van haar.

Linda Bronsgeest, Oegstgeest

