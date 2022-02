Uitslag Stelling: Taboe op dood wegnemen

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) concludeert dat Nederlanders te weinig met elkaar praten over de dood. Veel respondenten merken dit ook. „Het is toch gek dat de enige zekerheid die we allemaal hebben, namelijk dat we doodgaan, zo zelden besproken wordt. We menen te veel dat alles maakbaar is en gaan ongemakkelijkheden als de dood liever uit de weg”, zo luidt een reactie. Verwerking van verlies en rouw kan worden vergemakkelijkt door meer over dit onderwerp te praten, denken de meeste deelnemers. Iemand deelt een ervaring uit de praktijk: „In de zorg zie ik dat het altijd gaat over welke mogelijkheden voor behandeling er nog zijn en heel weinig over wat een patiënt belangrijk vindt in de laatste fase van het leven. Hierover praten zou ook de nabestaanden helpen.” Bovendien kan praten over dit onderwerp kwaliteit van leven verbeteren, denkt ongeveer een derde van de stellingdeelnemers. Een van hen: „Als je gelooft in een leven na de dood zal je het denken eraan heel anders beleven dan iemand die gelooft dat de dood het einde is. Het praten hierover kan mensen van inzicht doen veranderen, wat een verrijking kan zijn voor het leven. Want wat je dan ook gelooft, je zal anders in het leven gaan staan.”

Dat geloof hierin een grote rol speelt blijkt uit veel reacties. Een stemmer vertelt: „Er is een groot verschil tussen mensen die wel of niet geloven in God c.q. het hiernamaals. Ik geloof en heb hier veel steun aan. Mijn ma gelooft niks, is als de dood voor de dood en weigert er ook maar een seconde over te praten (ze is 90 jaar)”. Juist die krampachtige houding moet eraf, vinden veel deelnemers. „Taboe eraf halen, altijd maar de kramp als je het over de dood wil hebben. Een goed afscheid vermindert rouw voor de nabestaanden”, zegt iemand.

Van de respondenten geeft 68 procent aan zelf zo nu en dan met naasten over dit onderwerp te praten. „Het geeft rust als naasten weten hoe of wat. Het is zelfs mooi om erover te praten en zeker nodig. Het afscheid moet zo zijn zoals de persoon wil en niet wat de familie wil. Daar zou je anders spijt van kunnen krijgen”, zegt een stemmer.

Ongeveer een derde van de deelnemers heeft al een testament en wensen voor de uitvaart vastgelegd. Een bijna even grote groep heeft echter nog helemaal niets vaststaan. „Mijn vrouw heeft mij min of meer gedwongen om over mijn uitvaart te praten. Zij weet nu ook wat ik wil en dat geeft haar rust. Daarom is het zo belangrijk. Als iemand sterft dan gaat alles langs je heen en kies je misschien iets heel anders door alle emoties. Er komt echt veel bij kijken. Het zit nu allemaal in een map.” Ook een andere stellingdeelnemer heeft alles al geregeld: „Mijn familie vindt het gek dat ik geen uitgebreide uitvaart wil. Ik heb een lijkwade in de kast liggen, goedkoper dan een kist die toch de oven ingaat. Mijn motto is: ga liever met het gezin uit eten en vier het leven!”

Enkele stemmers vinden het nutteloos om extra aandacht te besteden aan de dood. „Praten erover heeft geen zin. Zorg dat je van tevoren alles regelt. En wacht rustig af op je beurt.”