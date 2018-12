’Breng weer rust terug in de klas’

Misschien moet het hele onderwijs eens onder de loep genomen worden. Zo is veel geld gegaan naar de invoering van het passend onderwijs. Uit het programma Monitor bleek dat vaak onduidelijk is waar dit geld naar toe is gegaan.

Maar het is wel bijzonder dat er nu zoveel kinderen zijn met een rugzakje. Vaak zijn zij overgevoelig voor te veel prikkels. En ligt daar niet juist de oorzaak? In de huidige klassen wordt veel samengewerkt, wat veel geluid produceert. De leraar moet hier vaak nog overheen zien te komen.

Is het niet beter om de rust weer in de klas terug te brengen? Het zal wel ouderwets zijn, maar in mijn klas zaten 44 kinderen en dat was geen probleem. Er was slecht één, die het gezag had en dat was de leraar. Door de tegenwoordige opvoeding hebben kinderen het idee dat alles leuk moet zijn en dat ze zich moeten uiten, wanneer zij dat willen.

Daarom is er geen rust en raken sommige kinderen van slag en krijgen ze gelijk een stempel. Dit hoeft dus niet met geld worden bestreden maar met goed geleid onderwijs.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort