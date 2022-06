Brief 3: ’Had een luchthaven in zee gebouwd’

De geluidsoverlast rondom de luchthaven is natuurlijk in de loop der decennia erger geworden maar was bekend toen men daar woningen ging realiseren. Goedkope vluchten, aangeboden door buitenlandse maatschappijen hebben het vliegverkeer enorm doen toenemen en dat was fijn voor de schatkist. Milieu- en klimaatdoeleinden, ontstaan door absurde berekeningen, en het chaotisch beleid van Den Haag met betrekking tot de coronapandemie hebben onze economie ernstig in gevaar gebracht. Al het verspilde geld voor klimaatverandering en dure berekeningen door externe organisaties had men moeten gebruiken om een luchthaven in zee te bouwen. Uitstoot en geluidsoverlast worden dan geconcentreerd en Schiphol had zijn naam als vastebaanproducent kunnen behouden.

Mevr. Brugman, Lelystad

