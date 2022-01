Premium Het beste van De Telegraaf

Zou ik dan deel zijn van hysterie waar Westen zich volgens Rusland schuldig aan maakt?

Mischa van Diepen

„Je ziet daar niets!.” Volgens de collega’s Sergej en Artur, die in het Russische dorpje Otresjkovo een uitbouw aan een kaasfabriek bouwden, kon ik onverrichter zake naar huis. Hun werkdag moest nog beginnen, die van mij was al afgelopen. Want volgens de werklui stond er zes kilometer verderop helemaal geen zwaar legermaterieel opgesteld.