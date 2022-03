’Wereld niet gebaat bij hysterie Haagse politici’

Premium Binnenland

’Coronawappies’ opmerkelijk vaak Poetinfan

Dwepen met Poetin lijkt doodnormaal in kringen waar ook complotten rond de pandemie de ronde doen. Veel zogenoemde ’wappies’ menen dat de invasie in Oekraïne niet is wat het lijkt of niet Ruslands schuld is. Waarom zijn corona-complotdenkers opmerkelijk vaak Poetin-fans?