Hij staat momenteel ’model’ (ziet zichzelf graag in schijnwerpers) voor hebzucht en graaicultuur in Nederland, ondanks zijn argumenten achteraf. Maar zijn ’wij’niet allemaal een soort Sywert geworden door marktwerking met vele mogelijkheden tot zelfverrijking? Je hoeft niet alleen naar voetballers te kijken, maar ook naar de oververhitte woningmarkt, waardoor de tweedeling in Nederland nog groter wordt. Bijna iedereen gaat voor maximale winst, met dollartekens in de ogen.

Het meest verwerpelijke, verachtelijke is natuurlijk misbruik van omstandigheden (nu corona). Sywert is zeker niet de enige en met de klimaattransitie voor de deur kunnen en zullen mogelijk vele miljarden verdwijnen in ’corrupte’, hebzuchtige “zakken”. De lakse, ongeïnteresseerde overheid is mede (hoofd)oorzaak. Controle, kennis en inzicht is slecht, bovendien betreft het gemeenschapsgeld en doet het uitgeven geen pijn. Hoe krijgen we onze politiek eindelijk scherp?

Johan Sijtsema, Rosmalen