De Kwestie: ’Fout om te investeren in wapenindustrie?’

Maar hoe verstandig is het om geld te steken in de wapenindustrie?

Onverstandig, betoogt Cor Oudes. „Investeren in de wapenindustrie blijft fout.”

Mart de Kruif staat daar lijnrecht tegenover. „Industrie hard nodig voor ieders veiligheid”

En wat denkt u? Is het verstandig om te investeren in de wapenindustrie of is het fout? Laat het weten in de reacties!