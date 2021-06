Knap nagemaakt, was mijn eerste gedachte

’Als ik jullie was, zou ik mij ver weg houden van de sportredactie, want ik herken Cruijff nog niet eens als hij voor mijn neus z’n voetbalschoenen aantrekt”, antwoordde ik tijdens mijn sollicitatie bij de financiële redactie van De Telegraaf in het voorjaar van 2000. De hoofdredactie had gevraagd of ik mogelijk ook elders bij de krant ingezet kon worden. Na mijn antwoord viel het stil, maar even later werd er gegrinnikt en ondanks mijn sportblindheid werd ik aangenomen.