Riante wachtgeldregeling Timmermans alleen in eigen belang van linkse lijsttrekker

De transparantie uit de hoek van PvdA-GL over de riante wachtgeldregeling van Frans Timmermans valt te prijzen. Ze winden er geen doekjes om, de Eurocommissaris die zelf Brussel verlaat om te herintreden in de Nederlandse politiek gaat tijdens de campagnemaanden gebruikmaken van de transitievergoeding die in eerste aanleg bedoeld is ter overbrugging van de tijd na het lidmaatschap van de Europese Commissie (EC) en het starten met een nieuwe baan.