’Haken en ogen aan nieuwe pensioenwet’

Omdat er voor 2001 voor hen nooit premie is afgedragen door de overheid en er in het nieuwe systeem individuele potjes komen, moet er nu plotseling minimaal 8,5 miljard worden gestort. Wat mij als gepensioneerde echter nog het meest heeft getriggerd is dat er een scenario kan ontstaan dat er nog meer financiële compensatie moet komen omdat het invaren uiteraard (hoge ) kosten met zich mee brengt. Mooi dat militairen dat gecompenseerd krijgen, maar dat geldt voor alle andere gepensioneerden dus niet. Dat geld zijn we dus gewoon kwijt omdat de politiek zo nodig een nieuw pensioenstelsel wil. Afschieten dit pensioengedrocht in de Eerste Kamer wat mij betreft. Hier worden wij namelijk niet beter van.

Jan Pronk, Beverwijk