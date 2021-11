De Kwestie: Wordt thuiswerken een blijvertje?

De een klinkt het als muziek in de oren. Niet dringen in de spits, meer ruimte om je dag in te delen en minder afleiding van collega’s om je heen. De ander heeft het nu wel gehad met thuiswerken, te midden van de huiselijke prikkels, de vervagende scheidslijn tussen werk en privé en zonder collega’s.

Wordt thuiswerken een blijvertje? Manager Theo Föllings en futurist Richard Lamb werpen een blik in de toekomst.

En wat denk jij? Wordt de thuisplek de werkplek of blijven we in grote aantallen naar kantoor komen? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.