De oorzaak? Een volstrekt gebrek aan normbesef en handhaving. Ouders, de goeden niet te na gesproken, hebben geen gezag meer over hun kinderen. Leraren, moe gebeukt door administratieve rompslomp, hebben geen tijd en fut meer om met gezag op te treden. De politie is zo ver weg, dat het een lachertje is geworden ze te bellen voor een noodsituatie.

De ruimte die daarmee wordt gecreeërd wordt door onze jeugd gebruikt om de grenzen van het betamelijke op te zoeken. De norm is, wat niet bestraft wordt is toelaatbaar! Het is een meer dan zorgelijke afglijden op een schaal van normbesef, die het ergste doet vermoeden voor onze (achter-) kleinkinderen.

Klimaatvraagstukken, vallen in het niet bij deze veel grotere maatschappelijke uitdaging van handhaving van normen en waarden. Maar ja de klimaathetze levert stemmen op, normen en waarden doen dat (nog) niet. Wordt wakker politiek!

Obbe Meijer, Holten