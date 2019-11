’Vast in een veel te groot huurhuis’

Ik zit onder de inkomensgrens en sta al jaren op de wachtlijst voor een sociale woning in het Rijnmondgebied. Ik verwachtte over drie tot vijf jaar aan de beurt te zijn. Met de nu blijkbaar geplande verlaging van de inkomensgrens van 38.000 naar 35.000 euro per jaar voor alleenstaanden is een sociale huurwoning ineens niet langer mogelijk. In de vrije sector is een kleine flat (als die al te vinden is) minimaal 1000 euro per maand: een verhoging die ik mij nu al niet kan veroorloven. En met toenemende zorgkosten en een dalend pensioen is de toekomst veel te onzeker om zo’n financieel risico te nemen. En dus blijf ik zitten waar ik zit: in een veel te groot huis waar een familie van vijf in kan.

Waar ik met mijn verstand niet bij kan is: iedereen weet dat een alleenstaande veel duurder uit is omdat alle vaste kosten door slechts één persoon moeten worden opgebracht. Dus hoe komt de regering erbij juist voor deze groep sociale woningen onbereikbaar te maken? Ik word steeds onzekerder over mijn toekomst.

E. Voort, Spijkenisse