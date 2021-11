’Vuurwerk afsteken verbieden’

Immers, de ziekenhuizen liggen al overvol, het ziekenhuispersoneel loopt op z’n laatste tenen en dan komen er ongetwijfeld mensen op de spoedeisende hulp met allerlei ongelukken. Neem als overheid je verantwoordelijkheid en laat het niet aan de burgemeesters over.

Maar ja, als het niet doorgaat klagen we weer steen en been dat ons weer iets wordt ontnomen, want daar zijn wij Nederlanders goed in, klagen en zeuren. Bah, wat een volk!

H. de Groot, Harderwijk