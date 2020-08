’Protocol op het water’

Wanneer er een bootje gekocht of gehuurd wordt waar geen vaarbewijs voor nodig is, zou het toch wel fijn zijn als men de moeite neemt om even de basisregels door te nemen en even naar de betekenis van de borden te kijken. Zo makkelijk te vinden op het internet. En je er dan ook graag aan houden...

Monique Maddox-Hendriksen,

Boornzwaag