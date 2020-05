Uitslag Stelling: Versoepeling geeft lucht

Als de boel nog langer dicht blijft dan valt er niets meer te openen vanwege alle faillissementen, is een veel gedeelde mening. „Je zult de teugels een keer wat moeten laten vieren”, aldus een respondent. „De mensen worden steeds onrustiger en delen van de economie gaan kapot. Neemt de besmettingsgraad weer toe dan kun je de teugels weer strakker aanhalen, de mensen weten dan ook waarom.”

„Ik denk dat de grenzen van wat voor de meeste mensen hanteerbaar is, nu wel bereikt zijn”, stelt iemand. „Wanneer er niet versoepeld wordt, zal het beleid als een dictatuur beschouwd worden, wat een sterke toename van burgerlijke ongehoorzaamheid met zich mee zal brengen.” Driekwart vreest dat mensen de regels aan hun laars gaan lappen als zij geen zicht hebben op versoepeling.

De meeste voorstanders van de versoepeling beseffen wel dat het leven zoals het was voordat het virus zijn kop opstak, nog ver weg is. „Je moet niet in een keer met z’n allen doorslaan. 1,5 meter afstand blijft een prima norm, tenzij mensen beschermd in elkaars buurt komen voor een korte periode en natuurlijk geen gezondheidsklachten hebben”, aldus een stellingdeelnemer. „Op een terras zitten is prima, maar niet hutjemutje zoals het was, want dan gaat het geheid fout”, deelt een ander. „Ik hoop dat mensen de discipline hebben om zich aan onderlinge afstanden, looproutes etc. te houden en niet massaal weer naar bepaalde locaties zoals parken, winkelstraten en stranden gaan, want dan kunnen we straks weer van voor af aan beginnen.”

Dat veel stellingdeelnemers achter versoepeling van de maatregelen staan, betekent niet dat iedereen voornemens is meteen weer op de oude voet verder te gaan, voor zover dat mag. 49% van de respondenten stelt voorlopig niet van plan zijn een terrasje te pakken, tegen 44% die dat wel weer wil doen zodra het is toegestaan.

Ook een bezoekje aan de kapper, masseur of schoonheidsspecialiste ziet voorlopig niet iedereen zitten. Vooral niet als zij zonder mondkapje aan de slag gaan. 50% van de deelnemers ziet er geen gevaar in, maar 44% stelt een afspraak liever nog even uit.

Zestig procent verwacht dat versoepeling van de maatregelen een toename in het aantal besmettingen zal veroorzaken. „Op terrasjes wordt veelal behoorlijk gedronken en ik verwacht dat dan menig gast zich niet meer zal houden aan de regels”, aldus een respondent.

Er is ook een aanzienlijke groep die het sowieso nog te vroeg vindt om de regels te versoepelen. „Nog even volhouden lijkt me beter. Het is belangrijk dat iedereen getest kan worden en er ruim voldoende beschermingsmiddelen voor iedereen beschikbaar zijn”, stelt iemand. „Oogst de appels niet voor ze rijp zijn. Wacht tot het aantal besmettingen is teruggelopen tot onder de tien. Volg het spoor van Aziatische landen. Daar is het nagenoeg uitgeroeid”, stelt een ander voor.

Nog een respondent: „Het is pas tijd als het tijd is, en niet omdat ’men’ vindt dat het tijd is. In tijden van pandemie is de mens zijn ergste vijand, en niet het virus.”