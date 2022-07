Buitenland

In Parijs veroordeelde terrorist Abdeslam voor proces naar België

De in Frankrijk tot levenslang veroordeelde terrorist Salah Abdeslam is overgebracht naar België voor een nieuw proces, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Hij werd eind juni al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de bloedige aanslagen in en bij Parijs op 13 november 2015. Br...