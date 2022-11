’Tijd voor ongehoorzaamheid’

Een Nederlandse topdelegatie heeft bot gevangen in Brussel t.a.v. het stikstofprobleem van ons land, weet Nick Koot.

Blijkbaar vindt de EU niet erg dat een gewaardeerde nettobetaler in zware nood is. ’Los het lekker zelf op’ is de boodschap. Het goede nieuws is dat de zuidelijke landen zich al jaren niet houden aan begrotingsregels, de Centraal en Oost-Europese lidstaten al jarenlang niet voldoen aan corruptiebestrijding en rechtstatelijkheidseisen.

Bovendien: de Brusselse verhuizingen zijn nog steeds niet gestopt. De lijst is lang. Kortom, er kan tijdelijk best even burgerlijk ongehoorzaamheid zijn. Tijd voor onze bestuurders om in verzet te komen. Zijn ze voor Nederland of voor Brussel?

Nick Koot