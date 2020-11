’Jongeren nemen geen genoegen met sterretjes’

Het gaat dus om vuurwerk dat ouders met hun peuters afsteken en dat verder geen enkel gevaar oplevert. Maar je snapt natuurlijk ook wel dat bijvoorbeeld een 20-jarige knaap niet gezien wil worden met een sterretje in zijn hand. Een grotere afgang bij je vrienden kun je je niet bedenken.

De hang naar fors vuurwerk met vaak de uitwerking van handgranaten blijft onverminderd groot. Nog maar één dag geleden werd -bij toeval- een vrachtwagen onderschept die met pech onderweg stond. Met 5000 kilo van het zwaarste vuurwerk in de laadruimte.

Je kunt je dan meteen afvragen hoeveel vrachtwagens wél hun bestemming bereiken. Om maar even aan te geven hoe het er straks in de nieuwjaarsnacht uit zal gaan zien.

Carbid schieten schijnt dan weer wel te mogen, maar dat zie ik in volkswijken of in het centrum van een stad niet zo gauw gebeuren. Dat is meer iets voor het platteland. Dat het in elk geval een zeer onrustige en onstuimige nacht gaat worden laat zich raden!

Jan Muijs

Tilburg