Brief 2: ’Straks grotere klappen bij pensioenakkoord’

Bekijk ook: Kabinet bereid om pensioenkorting te schrappen

Het gaat nergens over met fictieve rendementen, onduidelijk beheer en Europa dat op de achterhand op de potten aast. Van rijkswege in de woekerpolis, dat is waar wij ons loon in zien verdwijnen.

A. Kramer

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: