’Verduurzaming in toeristenklasse’

Volgens directeur customer experience Boet Kreiken van de KLM is het vleesloze menu het gevolg van verduurzaming dat een belangrijk thema is in de maatschappij. De KLM stemt de ’menu-ontwikkeling’ daarop af, zegt Kreiken. Maar als ik het goed begrijp, verduurzaamt KLM slechts het eten in de toeristenklasse terwijl voor de elite vlees en vis wordt geserveerd. Want in de business class en in de zogeheten premium comfort-klasse blijft vlees en vis nog wel op het menu. Hoe krom kan het zijn? Jan met de pet is weer de dupe terwijl de elite wordt ontzien.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk