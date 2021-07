’Wildbeheer voor wolf hard nodig’

En daar kunnen intussen heel wat boeren over mee praten, die al heel wat schapen zijn kwijtgeraakt. De schokkende beelden van gruwelijk verminkte schapen zijn gemeengoed geworden. In Friesland wil men de schade gaan beperken door het plaatsen van een zogenaamd wolvenhek dat maar liefst 150 kilometer lang moet worden. Hans Wiegel sloeg de eerste paal en het liefst zag hij rond heel Friesland een hek.

Maar een aaneengesloten hekwerk gaat hem niet worden. Er zullen altijd open plekken zijn vanwege wegen en bebouwingen. En een wolf heeft er geen moeite mee. Die loopt dagelijks vele tientallen kilometers. Die vindt ongetwijfeld wel een doorgang. Wat wel - een beetje - kan bijdragen aan het inperken van de schade is om het dier zijn beschermde status af te nemen. Er zal aan wildbeheer gedaan moeten worden met -verantwoord- afschot van de wolf om de soort binnen de perken te houden. Je houdt anders geen ree of ander kleinwild meer over. Niet een hek is het antwoord op de wolf maar verstandig beleid!

Jan Muijs, Tilburg