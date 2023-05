’Niet bang zijn voor AI’

Alsof er geen grotere bedreiging van de mensheid denkbaar is dan robots. Die overigens al zijn uit te schakelen door de accu te verwijderen of een gerichte elektromagnetische puls ‘af te vuren’. Het werkelijke gevaar zit in het manipuleren van de software, het koppelen van ‘geniale’ computers aan allerlei (kwetsbare) netwerken en het ‘overnemen’ van de functies door hackers.

Doch uitsluitend robots op het gevechtsveld of als politie of in de zorg of als rechter blijft een illusie: ze kunnen alleen bepaalde dingen sneller, zijn niet gevoelig voor intimidatie door criminelen, maar kunnen menselijk contact niet vervangen en hebben altijd een menselijke component nodig voor onderhoud/reparatie/updates e.d. Bovendien zijn ze kostbaar, zowel in de productie als bij inzet, en niet onkwetsbaar. Wetgeving is wellicht nodig; niet om ons te beschermen tegen kunstmatige intelligentie, maar tegen de makers, blunders van onwetende politici en degenen die – al dan niet opzettelijk – de capaciteiten misbruiken.

L.J.J. Dorrestijn