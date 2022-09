’Nederland moet van zich afbijten’

Net als met het verbod op pulsvisserij is de werkelijke reden anders. Maar door lobby en generieke minderderheid kan een klein land het nooit winnen in de EU. Daarom werkt het gezegde: ’de aanval is beter dan de verdediging’. Val Frankrijk bv aan op haar jarenlang falende landbouwbeleid, waar Nederland aan meebetaalt en dreig desnoods met minder afdracht daarvoor. Laat je tanden zien. Anders vis je steeds achter het net. Dit geld ook van andere belangrijke Nederlandse zaken. We raken steeds dieper verstrikt in het net van Europese wetgeving. Voor je het weet moet je voor elk besluit naar Brussel.

C. Klerk, Weert