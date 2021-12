Brief 1 ’Ophef over verjaardag Amalia onterecht’

Het was buiten, iedereen getest en gevaccineerd, open tenten en voldoende afstand maar deze tuin hoort nu eenmaal bij het paleis.

Met bovenstaande zorgvuldige feiten hebben we dan niets meer te maken, maar we doen alsof buiten nu binnen is en dan mag het niet. Misselijkmakende flauwekul, uitsluitend bedoeld om het koningshuis in een kwaad daglicht te zetten.

Marian Uppelschoten, Gistel

