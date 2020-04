Uitslag stelling: ’Stapje richting normaal’

De meesten zijn opgelucht dat er een opening komt in de lockdown „Er moet naar een zo normaal mogelijke maatschappij toegewerkt worden. Inderdaad beginnen bij de minst kwetsbaren”, luidt een reactie.

Het besluit om scholen en sportgelegenheden voor kinderen onder de 12 jaar weer te openen wordt dan ook gesteund door bijna driekwart. „Heel goed. Kinderen moeten om de dag naar school. Rustig aan zodat het te overzien is.” Iemand anders noemt het: „Een stap in de goeie richting. Kinderen lopen weinig risico. Wel moeten ouders alert zijn, is het kind ziek dan niet naar school.” Volgens velen is de 1,5 meter afstand voor kinderen nooit relevant geweest: „Als ik naar speeltuinen kijk, zie ik kinderen op een kluit spelen. Bij de ijssalon is het nog nooit zo druk geweest, dan kunnen ze beter gewoon naar school.” Velen lijken begaan met thuiswerkende ouders: „Dit gaat het het thuiswerken enorm vergemakkelijken.”

Een derde maakt zich wel degelijk druk over de risico’s voor de leraren, pedagogisch medewerkers en ouders. Het RIVM-onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen is immers nog niet afgerond. „Kinderen en leraren worden gebruikt als proefkonijnen”, zegt een verontruste deelnemer. Een ander voegt toe: „Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de besmetting van ouders door kinderen en andersom.” Relatief velen pleiten dan ook voor tijdelijke ‘vrijstelling’ van de leerplicht. „Ouders moeten kunnen kiezen of hun kinderen weer naar school gaan. Stel nu dat je kind astma heeft en dus in de risicogroep valt.” Ook voorziet men problemen op de kinderopvang. „Je baby afgeven en ontvangen op 1,5 meter afstand is onmogelijk.”

Toch is ruim de helft veel minder angstig. Volgens deze groep gaat de versoepeling niet ver genoeg. „Fijn dat kinderen weer naar school kunnen, maar waarom mag de horeca niet open?” Iets meer dan de helft is teleurgesteld over het dichtblijven van de horeca tot in ieder geval 20 mei: „Restaurants hadden makkelijk weer open gekund, met aangepaste maatregelen”, wordt er gezegd. „Met slimme schermen en goede hygiëne kan een horeca weer voor 80% draaien”. Met deze bescherming zouden ook kappers, fysio’s, masseurs weer aan het werk kunnen, stelt bijna de helft. En: „Waarom de tandarts en mondhygiëniste wel en de kapper of restaurantbaas niet?”, vraagt men zich veelal af. Velen zijn stellig: „Zo doorgaan is economische zelfmoord”.

Anderen klagen over het besluit dat verpleeghuizen voorlopig nog geen bezoek toelaten. „Schrijnende gevallen van verdrietige ouderen die zitten te wachten op een bezoekje van hun dierbare(n) en gehandicapten die niemand meer zien. Met beschermende kleding kan dit echt wel!”

Tegenstemmers reageren echter fel: „We kunnen pas versoepelen als we allemaal mondkapjes hebben en er massaal getest wordt.”

Deze groep vreest dat we binnen de kortste keren alles weer moeten terugdraaien: „Landen die al versoepelen melden nu een toename in het aantal besmettingen. Het is dus nog te vroeg.”