’Bokser is huilebalk na relatiebreuk’

Uit het door hem gegeven ’huilebalk interview’ blijkt dat het een chaos is in zijn hoofd hetgeen overigens niet verwonderlijk is als daar regelmatig tegenaan wordt geschopt of geslagen. De gebruikte term 'uitgekeken' op elkaar moet ik inmiddels van overgeven en is een enorm zwaktebod in het verhaal, maar ik zal wel ouderwets zijn denk ik. Ik hoop dat vrouw en kinderen het kunnen verwerken.

Peter Borst, Beverwijk