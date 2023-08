’Vertrouwen moet terug in politiek’

Omtzigt staat hoog in de peilingen vanwege het gevoel van betrouwbaarheid. Mijns inziens zou de discussie meer moeten gaan over zelfreflectie van politici (demissionair kabinet/2e Kamer), i.p.v. of Omtzigt (na burn-out) wel stabiel genoeg is, kan samenwerken of voldoende gekwalificeerde fractieleden ’in spe’ kan vinden. De belangrijkste (democratische) vraag is ’hoe komt het (verspeelde) vertrouwen terug in de politiek?’. Voelen politici zich nog wel vertegenwoordigers van het volk, of streven ze slechts hun eigen (partij)idealen na, zodra ze gekozen zijn? Met Timmermans (GL/PvdA) dreigt hetzelfde debacle als met D66 onder Kaag e.a., elitaire verhevenheid ’wij weten wel wat goed is voor het volk’. Mensen zoeken slechts politieke sociale betrouwbaarheid/zekerheid, geen irreële beloftes. Geef Omtzigt een kans/tijd, want verloren vertrouwen win je niet terug met nieuwe loze beloftes.

Johan Sijtsema, Rosmalen