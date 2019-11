Permanent wonen in vakantiehuis

Er werd - ook in deze kwestie - geen acht op geslagen. Er staan in Nederland meer dan 250.000 recreatiewoningen. Daarvan is 65 procent in particulier eigendom, vaak zonder verhuurplicht. Dus niet geschikt voor de toeristenbranche. Klein, compact en vaak gelijkvloers. Ideaal voor senioren. Alleen daar mag niet permanent in gewoond worden, vinden veel gemeenten. Die jagen eigenaren -meest senioren- daarom hun eigendom uit. Dat heet gemeentelijke handhavingskramp want vaak niet gehinderd door enige kennis van zaken denken ambtenaren dat het commerciële vakantiehuizen zijn voor toeristen. Niet dus. Die woningen zijn vaak voorzien van het bouwbesluit. Of ze voldoen daaraan. Ook in deze kwestie wordt het hoog tijd dat de overheid ingrijpt zodat landelijk bouwkundig goedgekeurde recreatiewoningen in eigendom, permanent bewoond kunnen worden.

W. Janssen, Beekbergen