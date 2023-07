’Gezinshereniging wordt slechts vertraagd’

De coalitiepartijen kunnen geen consensus krijgen over het beperken van gezinshereniging van asielzoekers. Premier Rutte wilde daarbij uitgaan van hooguit 200 gezinsherenigingen per maand toe te staan. Maar daarmee wordt het aantal gezinsherenigingen niet terug gebracht, maar alleen maar vertraagd. Want wie voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden kan gezinshereniging niet worden onthouden. Je kunt wel de zaak vertragen en over meerdere maanden uitsmeren, maar uiteindelijk komen ze állemaal die recht op hebben op gezinshereniging in ons land terecht.

Jan Muijs, Tilburg