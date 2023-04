’Linkse fusie kost tijd’

Denk maar aan het CDA voorafgaande aan de fusie. De gesprekken tot fusie waren volop aan de gang. Toch kozen ARP en KVP om in het kabinet Den Uyl te gaan zitten (mei 1973). De CHU koos voor oppositie. In 1977 namen de drie partijen deel aan de Kamerverkiezingen in federatief verband. De fusie kwam er pas in november 1980. Toen ontstond het CDA. Dat een fusie van twee partijen meerdere jaren in beslag neemt is evident. Dat een linkse wolkbreuk noemen gaat te ver.

Rene Valkema, Haren gn.