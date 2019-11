Van telefoons die te groot zijn voor de poezelige vrouwenhandjes tot de kantoorverwarming die te laag staat om de vrouwelijke stofwisseling te behagen; voor alles in de wereld geldt: de man is de norm, de vrouw de afwijking. Aldus de Britse feministe Caroline Criado Perez in een interview in Trouw dit weekend over haar boek ‘Onzichtbare vrouwen’.